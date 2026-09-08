Клеман Молен: ЗСУ успішно контратакували та звільнили понад 200 км2 на Донбасі

Відомий французький військовий осінтер Клеман Молен (Clement Molin) на основі відкритих джерел повідомив про успішний український наступ на Донеччині

«Після 4 місяців контрнаступу під Лиманом український 3-й армійський корпус зумів відрізати російський виступ на північ від Лимана та звільнити понад 200 км² Це одна з найважливіших перемог для України у 2026 році, яка затримає наступ на північний Донбас», - написав Молін на своїй сторінці в X.

«Результати цього наступу є значущими, оскільки це дуже важлива зона на сході України. Ця зона була базою для наступу на Лиман, який міг би дозволити подальші наступи на Ізюм і Слов’янськ, загрожуючи північному шляху постачання до Донбасу», - підсумував Молін.

Наразі Генштаб ЗСУ ще офіційно не повідомляв про успішний наступ Сил оборони на Донеччині.