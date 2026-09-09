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На Донеччині за добу окупанти шість разів обстріляли населені пункти: пошкоджено будинки
Оперативна ситуація по Донецькій області станом на ранок 9 вересня.
Інформація про постраждалих за добу не надходила, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 818 людей, у тому числі 57 дітей.
Покровський район. У Петрівці Шахівської громади пошкоджено численні будинки.
Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 4 приватні будинки. У Ясногірці Краматорської громади пошкоджено приватний будинок і господарчу споруду. У Петрівці Другій Олександрівської громади пошкоджено 3 приватні будинки і господарчу споруду.
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