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  • На Донеччині за добу окупанти шість разів обстріляли населені пункти: пошкоджено будинки
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
10:12, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти шість разів обстріляли населені пункти: пошкоджено будинки

На Донеччині за добу окупанти шість разів обстріляли населені пункти: пошкоджено будинки

Оперативна ситуація по Донецькій області станом на ранок 9 вересня.

Інформація про постраждалих за добу не надходила, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 818 людей, у тому числі 57 дітей.

Покровський район. У Петрівці Шахівської громади пошкоджено численні будинки.

Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 4 приватні будинки. У Ясногірці Краматорської громади пошкоджено приватний будинок і господарчу споруду. У Петрівці Другій Олександрівської громади пошкоджено 3 приватні будинки і господарчу споруду.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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