Росіяни скинули на Краматорськ п’ять авіабомб: четверо цивільних поранені, пошкоджено 27 будинків, - ФОТО

Російські війська 9 вересня завдали авіаудару по Краматорську Донецької області.

Внаслідок атаки п’ятьма авіабомбами «ФАБ-250» з універсальними модулями планування та корекції (УМПК) поранення отримали четверо мирних мешканців. Як повідомили у ДонецькіЙ обласній прокуратурі, обстріл міста стався о 10:17. Ворожі війська здійснили атаку по цивільній інфраструктурі.

Унаслідок удару тілесні ушкодження отримали троє жінок віком 59, 70 та 74 роки, а також 72-річний чоловік. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

«За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України», — повідомили у прокуратурі.

Через російську атаку пошкоджено 27 приватних домоволодінь та автомобіль. Також внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Рятувальники, які прибули на місце події, працювали в умовах постійної загрози повторних ударів. Через небезпеку вони були змушені кілька разів припиняти роботи та переходити в укриття.

«Попри постійний ризик для життя, надзвичайники ліквідували пожежу», — зазначили у ДСНС.

Правоохоронці продовжують документувати наслідки чергового російського удару по Краматорську