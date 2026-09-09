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Ольга Романова
редактор
13:56, Сьогодні
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Росіяни скинули на Краматорськ п’ять авіабомб: четверо цивільних поранені, пошкоджено 27 будинків, - ФОТО

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Росіяни скинули на Краматорськ п’ять авіабомб: четверо цивільних поранені, пошкоджено 27 будинків, - ФОТО

Російські війська 9 вересня завдали авіаудару по Краматорську Донецької області.

Внаслідок атаки п’ятьма авіабомбами «ФАБ-250» з універсальними модулями планування та корекції (УМПК) поранення отримали четверо мирних мешканців. Як повідомили у ДонецькіЙ обласній прокуратурі, обстріл міста стався о 10:17. Ворожі війська здійснили атаку по цивільній інфраструктурі.

Росіяни скинули на Краматорськ п’ять авіабомб: четверо цивільних поранені, пошкоджено 27 будинків, - ФОТО, фото-1

Унаслідок удару тілесні ушкодження отримали троє жінок віком 59, 70 та 74 роки, а також 72-річний чоловік. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

Росіяни скинули на Краматорськ п’ять авіабомб: четверо цивільних поранені, пошкоджено 27 будинків, - ФОТО, фото-2

«За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України», — повідомили у прокуратурі.

Росіяни скинули на Краматорськ п’ять авіабомб: четверо цивільних поранені, пошкоджено 27 будинків, - ФОТО, фото-3

Через російську атаку пошкоджено 27 приватних домоволодінь та автомобіль. Також внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Росіяни скинули на Краматорськ п’ять авіабомб: четверо цивільних поранені, пошкоджено 27 будинків, - ФОТО, фото-4

Рятувальники, які прибули на місце події, працювали в умовах постійної загрози повторних ударів. Через небезпеку вони були змушені кілька разів припиняти роботи та переходити в укриття.

Росіяни скинули на Краматорськ п’ять авіабомб: четверо цивільних поранені, пошкоджено 27 будинків, - ФОТО, фото-5

«Попри постійний ризик для життя, надзвичайники ліквідували пожежу», — зазначили у ДСНС.

Росіяни скинули на Краматорськ п’ять авіабомб: четверо цивільних поранені, пошкоджено 27 будинків, - ФОТО, фото-6

Правоохоронці продовжують документувати наслідки чергового російського удару по Краматорську

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#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Краматорськ #пожежі
Ольга Романова
редактор
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