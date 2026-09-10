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Ольга Романова
редактор
18:56, Сьогодні
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Росіяни скинули шість авіабомб на Краматорськ: 22 людини поранені, серед них немовля, - ФОТО

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Росіяни скинули шість авіабомб на Краматорськ: 22 людини поранені, серед них немовля, - ФОТО

Російські війська 10 вересня завдали масованого авіаудару по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки поранення отримали 22 людини, серед них — немовля.

У період із 10:44 до 11:00 завдала ударів по місту шістьма авіаційними бомбами «ФАБ-250» з універсальними модулями планування та корекції (УМПК). Засоби ураження влучили неподалік житлової забудови, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Внаслідок атаки пошкоджено 14 багатоповерхових будинків, три приватні оселі, три адміністративні будівлі, гуртожиток, магазин та 14 автомобілів.

«На місці одного з влучань рятувальники обстежили пошкоджені будинки. Вибухова хвиля деформувала вхідні двері до квартир, у яких опинилися заблоковані люди. Рятувальники надали постраждалим необхідну допомогу», — повідомили у ДСНС.

Наразі остаточні наслідки атаки та тип використаного російськими військами озброєння встановлюються. За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Росіяни скинули шість авіабомб на Краматорськ: 22 людини поранені, серед них немовля, - ФОТО, фото-1
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#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Краматорськ
Ольга Романова
редактор
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