«Шахтар» у драматичному матчі зіграв внічию з ПСВ, - ФОТО

На перший матч євросезону головний тренер «гірників» Арда Туран обрав такий стартовий склад: Різник – у воротах, у центрі оборони діяли Матвієнко й Бондар, на флангах захисту – Вінісіус Тобіас і Педро Енріке, у середині поля вийшли Очеретько, Ізакі та Марлон Гомес, на позиціях вінгерів – Мендоза й Аліссон, центральним нападником був Кауан Еліас, повідомляє пресслужба донецького клубу.

Обережний перший тайм з голом Мендози під перерву

Футболісти «Шахтаря» ініціативно розпочали гру: у стартові хвилини контролювали мʼяч, комбінували на чужій половині поля та завдали перший удар у матчі, коли спробу Аліссона блокував захисник господарів.

У відповідь ейндговенці створили чи не єдину до перерви по-справжньому гольову нагоду: Перишич потужно бив з льоту з правого флангу штрафного – мʼяч пішов над дальньою хрестовиною.

У подальшому донеччани багато тримали мʼяч на власній половині поля, виманюючи суперника якомога глибше, однак нідерландці не ризикували йти вперед великими силами. Така позиційна боротьба з великою кількістю фолів і зупинок тривала протягом усього тайму, команди тримали темп, атакували, однак без гостроти в завершальній фазі.

А розвʼязка сталася в компенсований час: Марлон Гомес самовіддано поборовся за мʼяч у центральному колі, Ізакі заграв ліворуч Глейкера Мендозу, який у фірмовому стилі промчав флангом до штрафного, змістився до центру й ефектно закрутив мʼяч у правий кут – 0:1! Це перший мʼяч венесуельського вінгера за «оранжево-чорних» у його дебютній грі в Лізі чемпіонів.

Швидкий гол суперника й підсумкова нічия

Другий тайм розпочався з шаленого тиску у виконанні ПСВ, і вже на 48-й хвилині господарі зуміли зрівняти рахунок: прострільна передача з лівого флангу пройшла в центр штрафного, звідки Дест з льоту увігнав мʼяч під праву стійку. «Гірники» зреагували на пропущений гол тим, що перехопили ініціативу й провели серію власних небезпечних атак, заробивши кілька стандартів поспіль.