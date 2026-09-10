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Ольга Романова
редактор
22:10, Сьогодні
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«Шахтар» у драматичному матчі зіграв внічию з ПСВ, - ФОТО

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«Шахтар» у драматичному матчі зіграв внічию з ПСВ, - ФОТО

У 1-му турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА «Шахтар» на виїзді грав з нідерландським ПСВ.

На перший матч євросезону головний тренер «гірників» Арда Туран обрав такий стартовий склад: Різник – у воротах, у центрі оборони діяли Матвієнко й Бондар, на флангах захисту – Вінісіус Тобіас і Педро Енріке, у середині поля вийшли Очеретько, Ізакі та Марлон Гомес, на позиціях вінгерів – Мендоза й Аліссон, центральним нападником був Кауан Еліас, повідомляє пресслужба донецького клубу.

Обережний перший тайм з голом Мендози під перерву

Футболісти «Шахтаря» ініціативно розпочали гру: у стартові хвилини контролювали мʼяч, комбінували на чужій половині поля та завдали перший удар у матчі, коли спробу Аліссона блокував захисник господарів.
У відповідь ейндговенці створили чи не єдину до перерви по-справжньому гольову нагоду: Перишич потужно бив з льоту з правого флангу штрафного – мʼяч пішов над дальньою хрестовиною.
У подальшому донеччани багато тримали мʼяч на власній половині поля, виманюючи суперника якомога глибше, однак нідерландці не ризикували йти вперед великими силами. Така позиційна боротьба з великою кількістю фолів і зупинок тривала протягом усього тайму, команди тримали темп, атакували, однак без гостроти в завершальній фазі.
А розвʼязка сталася в компенсований час: Марлон Гомес самовіддано поборовся за мʼяч у центральному колі, Ізакі заграв ліворуч Глейкера Мендозу, який у фірмовому стилі промчав флангом до штрафного, змістився до центру й ефектно закрутив мʼяч у правий кут – 0:1! Це перший мʼяч венесуельського вінгера за «оранжево-чорних» у його дебютній грі в Лізі чемпіонів. 

Швидкий гол суперника й підсумкова нічия

Другий тайм розпочався з шаленого тиску у виконанні ПСВ, і вже на 48-й хвилині господарі зуміли зрівняти рахунок: прострільна передача з лівого флангу пройшла в центр штрафного, звідки Дест з льоту увігнав мʼяч під праву стійку. «Гірники» зреагували на пропущений гол тим, що перехопили ініціативу й провели серію власних небезпечних атак, заробивши кілька стандартів поспіль.
В одному з них Аліссон загрожував воротам суперника ударом зі штрафного – мʼяч пішов вище лівої девʼятки. У середині тайму Арда Туран зробив перші заміни, випустивши Невертона й Траоре. А тим часом непоганий момент мав Ізакі, який утік правим флангом на ворота, однак пробив у голкіпера. Команди чергувалися в контролі мʼяча та побудові позиційних атак, проте оборонна гра з обох сторін була майже безпомилковою. На 80-й хвилині стався суперечливий епізод: Ізакі після поштовху в спину впав у чужому карному майданчику, та арбітри призначити пенальті не наважилися. А ще за кілька хвилин донеччани могли відзначитися вдруге: Очеретько скинув мʼяч на кут воротарського, де Траоре був готовий забивати, але його на мить випередив Дест. Уже в наступному епізоді Педро Енріке в затяжній атаці ледь не закинув мʼяч під поперечину. На останній хвилині основного часу тренерський штаб українців зробив ще одну подвійну заміну – до гри увійшли Криськів та Лукас. Однак вплинути на результат вони вже не встигли. 

1:1 – «Шахтар» відкриває свій єврокубковий сезон виїзною нічиєю із ПСВ.  Наступний матч у Лізі чемпіонів УЄФА підопічні Арди Турана проведуть 14 жовтня, коли прийматимуть грецький АЕК у Лондоні. Гра відбудеться на стадіоні «Стемфорд Бридж» і розпочнеться о 21:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом)
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#Шахтар #Лігачемпіонів #ПСВ
Ольга Романова
редактор
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