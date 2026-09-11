Ситуація на фронті на ранок 11 вересня: протягом доби відбулося 235 бойових зіткнень

Розпочалася 1661-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 235 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої велися вчора на Покровському та Костянтинівському напрямках. Про це розповіли у Генштабі.

Вчора противник здійснив 114 авіаційних ударів, під час яких скинув 365 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10808 дронів-камікадзе та здійснили 2953 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 46 з них - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Сопич, Бачівськ, Кореньок, Лужки, Козаче, Уланове, Гірки, Кіндратівка, Писарівка, Іволжанське, Могриця, Яструбине, Рогізне, Андріївка, Корчаківка, Запсілля, Садки Сумської області; Гасичівка та Клюси Чернігівської області. Велика Берізка, Товстодубове, Суми, Вакалівщина, Велика Рибиця, Мала Рибиця зазнали авіаударів.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили противника, шість пунктів управління БпЛА та вісім артилерійських систем окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано три штурмові дії противника. Агресор здійснив 144 обстріли позицій наших військ і населених пунктів. Завдав сім авіаційних ударів із застосуванням 14 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в напрямку Ізбицького, Іванівки та в районах Стариці, Чугунівки, Захарівки.

На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції чотири рази проводячи штурмові дії в районах Петропавлівки, Ківшарівки та Глушківки.

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили дев’ять спроб загарбників просунутися в напрямку Нового Миру, Ольгівки, Лиману та у районах населених пунктів Новоселівка, Ставки, Дробишеве, Діброва.

На Слов’янському напрямку противник здійснив три штурмові дії поблизу Озерного, Кривої Луки та в напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 17 атак. За уточненою інформацією, загарбники вели штурмові дії поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Довгої Балки, Торецького, Вільного та в напрямку Новопавлівки, Миколайпілля, Кучерового Яру.

На Покровському напрямку ворог здійснив 33 атаки. Противник намагався просунутися в районах населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Шевченко, Новоолександрівки, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Новомиколаївки, Муравки та в напрямку Ганнівки, Світлого, Добропілля, Матяшевого, Сергіївки.

На Олександрівському напрямку ворог тричі проводив штурмові дії в бік Березового, Калинівського та в районі Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти вісім разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися в напряму Різдвянки, Воздвижівки та в районах населених пунктів Цвіткове, Гуляйпільське та в напрямку Чарівного.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника в районі Малої Токмачки та в бік Новояковлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти атакувальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1490 осіб. Також знешкоджено два танки, сім бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, чотири засоби ППО, 23 наземних робототехнічних комплекси, 1925 безпілотних літальних апаратів, 590 одиниць автомобільної та 16 одиниць спеціальної техніки ворога.