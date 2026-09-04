Рус
  • Головна
  • На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей поранено
Ольга Романова
редактор
10:21, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей поранено

Читать на русском
На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей поранено

За 3 вересня росіяни поранили 5 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 783 людини, у тому числі 79 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки, адмінбудівлю, гараж і 2 об'єкти сфери послуг; у Суханівці поранено людину, пошкоджено 12 приватних будинків і 5 автомобілів. У Краматорську поранено людину, пошкоджено автомийку; у Ясногірці поранено людину. У Шевченку Новодонецької громади пошкоджено сільгосптехніку. У Дружківці поранено людину.


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту