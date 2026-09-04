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На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей поранено
За 3 вересня росіяни поранили 5 жителів Донеччини.
Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 783 людини, у тому числі 79 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Краматорський район. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки, адмінбудівлю, гараж і 2 об'єкти сфери послуг; у Суханівці поранено людину, пошкоджено 12 приватних будинків і 5 автомобілів. У Краматорську поранено людину, пошкоджено автомийку; у Ясногірці поранено людину. У Шевченку Новодонецької громади пошкоджено сільгосптехніку. У Дружківці поранено людину.
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