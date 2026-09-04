У Краматорську чоловік через ревнощі вбив двох знайомих: йому повідомили про підозру

У Краматорську правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, через ревнощі позбавив життя двох знайомих. Йому інкримінують умисне вбивство двох осіб.

Як повідомили у Краматорській окружній прокуратурі, подія сталася 25 серпня 2026 року. Місцевий житель разом зі своєю співмешканкою прийшов у гості до знайомих, де компанія вживала алкогольні напої.

Під час застілля між чоловіками виникла сварка. За версією слідства, підозрюваному здалося, що господар квартири та його знайомий виявляють увагу до його співмешканки. Через ревнощі він вирішив вчинити розправу.

«Підозрюваний відвів жінку додому, після чого повернувся до оселі знайомих, взяв кухонний ніж та напав на господаря квартири», — повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, чоловік завдав потерпілому близько дев’яти ударів у ділянку шиї та грудної клітини. На шум вибіг інший гість, якому вдалося вибити ніж із рук нападника. Однак зловмисник взяв інший ніж та завдав йому ще п’ять ударів.

Від отриманих травм обоє чоловіків загинули на місці. Після скоєного підозрюваний повернувся додому.

Того ж дня правоохоронці затримали чоловіка. Наразі він перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство двох осіб. У разі доведення вини в суді підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий строк.