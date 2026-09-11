Рус
  • Головна
  • На Донеччині за добу окупанти 36 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 29 поранено
Ольга Романова
редактор
10:31, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 36 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 29 поранено

Читать на русском
На Донеччині за добу окупанти 36 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 29 поранено

За 10 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Краматорську. Ще 29 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1013 людей, у тому числі 42 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено 12 приватних будинків, 2 господарчі споруди, інфраструктурний об'єкт і 3 авто. У Краматорську 1 людина загинула і 22 поранені, пошкоджено 19 приватних будинків, 14 багатоповерхівок, гуртожиток, 3 адмінбудівлі, крамницю і 14 автівок; у Біленькому поранено 2 людини, ще 1 — у Малотаранівці. У Новодонецькому пошкоджено 2 адмінбудівлі; у Спасько-Михайлівці поранено 2 людини, пошкоджено склад і авто; в Іверському пошкоджено 3 приватні будинки. В Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт, склад і господарчу споруду; в Очеретиному — багатоповерхівку; у Золотих Прудах — 3 приватні будинки і 3 автівки; у Голубівці — приватний будинок. У Черкаському пошкоджено 3 приватні будинки.


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту