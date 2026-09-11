На Донеччині за добу окупанти 36 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 29 поранено

За 10 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Краматорську. Ще 29 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1013 людей, у тому числі 42 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено 12 приватних будинків, 2 господарчі споруди, інфраструктурний об'єкт і 3 авто. У Краматорську 1 людина загинула і 22 поранені, пошкоджено 19 приватних будинків, 14 багатоповерхівок, гуртожиток, 3 адмінбудівлі, крамницю і 14 автівок; у Біленькому поранено 2 людини, ще 1 — у Малотаранівці. У Новодонецькому пошкоджено 2 адмінбудівлі; у Спасько-Михайлівці поранено 2 людини, пошкоджено склад і авто; в Іверському пошкоджено 3 приватні будинки. В Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт, склад і господарчу споруду; в Очеретиному — багатоповерхівку; у Золотих Прудах — 3 приватні будинки і 3 автівки; у Голубівці — приватний будинок. У Черкаському пошкоджено 3 приватні будинки.





