Арда Туран: Для нас це дуже важливий один бал

– Для нас це дуже важливий один бал. Якби мене запитали перед грою, я б погодився забрати цей бал. Але ми не святкуємо, ми просто раді, адже це початок нашого шляху до здійснення мрій, і я задоволений тим, як ми здобули цей бал. Я пишаюся своїми гравцями. Насправді це була гра, з якої я особисто багато чого дізнався, зокрема й у тактичному плані. Ми не втрачатимемо надії, а ПСВ бажаю успіхів у решті турнірної кампанії.



– Містере, перш за все, вітаю з фантастичною грою. Було дуже добре, і дякую за те, що показали такий атакувальний футбол. Учора ви відповіли на одне із запитань, сказавши, що не дозволите своїм гравцям боятися. Очевидно, що цей стадіон може дуже тиснути на суперника, тут складно грати, особливо якщо порівнювати зі стадіонами в Україні. Що ви сказали своїм гравцям і як налаштували їх на цю гру, адже вони продемонстрували неабияку сміливість, особливо коли розігрували м’яч від оборони?



– Я сказав їм: якщо ми будемо грати як ПСВ, то не переможемо. Сказав, що нам потрібно грати у свій футбол, щоб бути конкурентоспроможними в цій грі. Суперник використовував персональний пресинг один в один, тому я попередив своїх гравців про необхідність правильно розташовувати корпус. Не завжди стояти прямо, а більшу частину часу трохи розвертатися. Також я радив їм не розташовуватися на одній лінії, коли ми атакуємо. Іноді Очеретько та Ізакі мали з цим проблеми й залишалися на місці, а нам потрібно було рухатися полем. Тому в атаці ми розташовувалися по діагоналі, намагалися забігати у вільний простір і правильно ставити корпус та обирати положення тіла проти цього пресингу. Неможливо всі 90 хвилин добре грати проти ПСВ. Багато великих команд тут перемагали, але не за грою. «Баварія», «Атлетіко» – вони не контролювали хід гри. Мої гравці вистояли, вони були сильними й непохитними. Я сказав їм не дозволяти окремим епізодам зламати їх, тому що у футболі іноді трапляються невдалі моменти, коли ти опускаєш руки й уже не можеш оговтатися. Також я сказав їм, що, як головний тренер команди, несу відповідальність за все, тому що в нас є система, ми в неї віримо і вдосконалюємо її разом.



– Ізакі 19 років, це була його перша гра в Лізі чемпіонів. Він дуже добре зіграв.

– Коли я думаю про Ізакі, я згадую одну фотографію у своєму телефоні. Це було тієї ночі, коли нас бомбили і я накрив його ковдрою у вестибюлі готелю. Це була одна з його перших ігор, коли ми вирішили випустити його в стартовому складі, і ми програли ЛНЗ з рахунком 1:4. Я сказав йому: «Ти маєш бути готовим до таких важких матчів, ти маєш бути готовим до боротьби». У нього великий талант, і я думаю, що на нього чекає чудове майбутнє. Йому потрібно покращувати перший дотик та ухвалення рішень, тому що це дві найважливіші речі в сучасному футболі. Також йому потрібно додавати фізично. Він багато працює, але, вочевидь, зараз ще не перебуває в оптимальній фізичній формі. Якщо він і надалі буде правильно сприймати гру і дивитися на неї під правильним кутом, я вірю, що за кілька років він може стати чудовим футболістом.



– Ви отримали жовту картку. За що саме вам її показали?

– Я вважав, що це не був фол, а арбітр думав інакше. У футболі таке трапляється. Я теж отримував багато карток, коли був гравцем. Допоки це не червона – жодних проблем.