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За добу захисники України знищили 1520 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1520 російських солдатів.
Ззнищили 2 ворожі танки та один літак. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.26 склали:
- особового складу – близько 1 506 900 (+1 520) осіб
- танків – 12 344 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 25 330 (+8) од.
- артилерійських систем – 49 678 (+77) од.
- РСЗВ – 2 120 (+5) од.
- засоби ППО – 1 635 (+2) од.
- літаків – 442 (+1) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 603 (+17) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 514 317 (+2 142) од.
- крилаті ракети – 5 111 (+8) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 148 259 (+410) од.
- спеціальна техніка – 4 681 (+5) од.
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