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За добу захисники України знищили 1520 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1520 російських солдатів. Ззнищили 2 ворожі танки та один літак. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.26 склали: особового складу – близько 1 506 900 (+1 520) осіб

танків – 12 344 (+2) од.

бойових броньованих машин – 25 330 (+8) од.

артилерійських систем – 49 678 (+77) од.

РСЗВ – 2 120 (+5) од.

засоби ППО – 1 635 (+2) од.

літаків – 442 (+1) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 603 (+17) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 514 317 (+2 142) од.

крилаті ракети – 5 111 (+8) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 148 259 (+410) од.

спеціальна техніка – 4 681 (+5) од.

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Ольга Романова редактор