Росіяни вдарили дроном по пожежно-рятувальній частині на Донеччині: поранено чотирьох рятувальників, - ФОТО

Російські війська вкотре завдали цілеспрямованого удару по пожежно-рятувальному підрозділу на Донеччині.

Внаслідок атаки безпілотника постраждали четверо рятувальників. Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, ворожий БпЛА влучив у фасад будівлі пожежно-рятувальної частини.

«Окупанти знають, хто працює в цих стінах. Знають, що саме ці люди першими виїжджають туди, де пролунали вибухи, гасять пожежі, розбирають завали та рятують тих, хто опинився під ударом», — зазначили у ДСНС.

У відомстві наголосили, що російська атака стала черговим доказом свідомих ударів по тих, хто щодня рятує життя цивільних людей після ворожих обстрілів. Наразі інформація про стан поранених рятувальників уточнюється.