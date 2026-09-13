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  • Росіяни вдарили дроном по пожежно-рятувальній частині на Донеччині: поранено чотирьох рятувальників, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:31, Сьогодні
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Росіяни вдарили дроном по пожежно-рятувальній частині на Донеччині: поранено чотирьох рятувальників, - ФОТО

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Росіяни вдарили дроном по пожежно-рятувальній частині на Донеччині: поранено чотирьох рятувальників, - ФОТО

Російські війська вкотре завдали цілеспрямованого удару по пожежно-рятувальному підрозділу на Донеччині.

Внаслідок атаки безпілотника постраждали четверо рятувальників. Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, ворожий БпЛА влучив у фасад будівлі пожежно-рятувальної частини.

Росіяни вдарили дроном по пожежно-рятувальній частині на Донеччині: поранено чотирьох рятувальників, - ФОТО, фото-1

«Окупанти знають, хто працює в цих стінах. Знають, що саме ці люди першими виїжджають туди, де пролунали вибухи, гасять пожежі, розбирають завали та рятують тих, хто опинився під ударом», — зазначили у ДСНС.

Росіяни вдарили дроном по пожежно-рятувальній частині на Донеччині: поранено чотирьох рятувальників, - ФОТО, фото-2

У відомстві наголосили, що російська атака стала черговим доказом свідомих ударів по тих, хто щодня рятує життя цивільних людей після ворожих обстрілів. Наразі інформація про стан поранених рятувальників уточнюється.

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#Донеччина #окупанти #обстріл #рятувальники
Ольга Романова
редактор
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