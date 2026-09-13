Окупанти почали полювання за цивільними авто в Краматорську: за день загинули троє людей, - ФОТО

Російські війська 12 вересня почали масовано бити по цивільних автомобілях у Краматорську Донецької області, загинули троє людей, ще 4 дістали поранень.

Лише протягом першої половини дня зафіксовано три влучання у цивільні авто у середмісті. Двічі – по машинах, які перебували в русі, ще один удар припав на автомобілі, припарковані біля магазину. Про це повідомляє Краматорська міська рада.

«Об 11:10 російський дрон влучив у цивільний автомобіль. Загинув чоловік 1980 року народження. Жінка 1983 року народження отримала поранення.

О 12:15 удару зазнали припарковані біля магазину автомобілі. Загинув чоловік 1941 року народження. Поранень зазнали жінка 1965 року та чоловік 1985 року народження. Знову FPV-дрон.

О 12:30 росіяни завдали ще одного удару дроном практично по тому самому місцю, де вперше. Загинула жінка 1979 року народження. Чоловік 1974 року народження отримав поранення», - йдеться у повідомленні.

В міськраді підкреслили, що під ударом у вихідний день опинилися не військові цілі, а звичайні цивільні автомобілі.