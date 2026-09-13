На Донеччині за добу окупанти 32 рази обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще 11 поранено

За 12 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Краматорську. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 544 людини, у тому числі 48 дітей, повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському зруйновано 2 триповерхівки, ще 2 пошкоджено.



Краматорський район. У Слов'янську поранено 4 людини, пошкоджено адмінбудівлю. У Краматорську 3 людини загинули і 5 поранені, пошкоджено 4 багатоповерхівки і автівку. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено адмінбудівлю, у Петрівці Другій — крамницю. У Веселій Горі Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок і гараж. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено авто.





