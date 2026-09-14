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За добу захисники України знищили 1700 російських окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 1700 солдатів
Знищено один танк, бойову броньовану машину, 74 артилерійські системи, 7 РСЗВ, 2 засоби ППО, 12 НРК, 548 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн та 2 штуки спецтехніки. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.26 склали:
- особового складу – близько 1 508 600 (+1 700) осіб
- танків – 12 345 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 25 331 (+1) од.
- артилерійських систем – 49 752 (+74) од.
- РСЗВ – 2 127 (+7) од.
- засоби ППО – 1 637 (+2) од.
- літаків – 442 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 615 (+12) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 516 441 (+2 124) од.
- крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 148 807 (+548) од.
- спеціальна техніка – 4 683 (+2) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
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