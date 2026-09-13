Білецький: Україна має шанс втримати пояс міст-фортець і покращити позиції на Донеччині

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що українські військові мають шанси втримати вигідні рубежі оборони та покращити становище на окремих ділянках Донецького фронту.

Про це він розповів під час Ялтинської європейської стратегічної конференції (YES).

Білецький анонсував перші результати

За словами командира, нині фронт переживає не найважчий період за час повномасштабної війни. Він вважає, що українські Сили оборони можуть утримати так званий пояс «міст-фортець» і поліпшити позиції на певних напрямках.

«В українського фронту є всі шанси втримати вигідні рубежі оборони — так званий пояс «міст-фортець», а також покращити положення на деяких ділянках Донецького фронту. Невдовзі ми продемонструємо перші результати, які будуть беззаперечними», — заявив Андрій Білецький.

Водночас командир не уточнив, про які саме ділянки фронту йдеться, та не розкрив деталей щодо можливих подальших дій українських військових.