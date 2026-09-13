Росіяни двічі атакували Краматорськ: двоє загиблих, 10 поранених, - ФОТО

Сьогодні, 13 вересня, російські війська завдали двох ударів по Краматорську Донецької області.

Внаслідок ранкових атак загинули двоє цивільних, ще 10 людей отримали поранення. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Росіяни вдарили по цивільному автомобілю

Перший удар окупанти завдали о 10:05. В епіцентрі ураження опинився цивільний автомобіль. Внаслідок атаки двоє людей дістали тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Ще четверо цивільних отримали травми. Їм надають медичну допомогу.

По місту скинули чотири авіабомби

О 10:55 російська армія повторно атакувала Краматорськ. Окупанти скинули на місто чотири авіабомби ФАБ-250 з універсальними модулями планування та корекції (УМПК).

Станом на момент повідомлення було відомо про ще шістьох поранених. Остаточні наслідки ворожих ударів встановлюються.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів за частинами 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу України.