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Ольга Романова
редактор
13:33, Сьогодні
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Росіяни двічі атакували Краматорськ: двоє загиблих, 10 поранених, - ФОТО

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Росіяни двічі атакували Краматорськ: двоє загиблих, 10 поранених, - ФОТО

Сьогодні, 13 вересня, російські війська завдали двох ударів по Краматорську Донецької області.

Внаслідок ранкових атак загинули двоє цивільних, ще 10 людей отримали поранення. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Росіяни вдарили по цивільному автомобілю

Перший удар окупанти завдали о 10:05. В епіцентрі ураження опинився цивільний автомобіль. Внаслідок атаки двоє людей дістали тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Росіяни двічі атакували Краматорськ: двоє загиблих, 10 поранених, - ФОТО, фото-1

Ще четверо цивільних отримали травми. Їм надають медичну допомогу.

Росіяни двічі атакували Краматорськ: двоє загиблих, 10 поранених, - ФОТО, фото-2

По місту скинули чотири авіабомби

О 10:55 російська армія повторно атакувала Краматорськ. Окупанти скинули на місто чотири авіабомби ФАБ-250 з універсальними модулями планування та корекції (УМПК).

Росіяни двічі атакували Краматорськ: двоє загиблих, 10 поранених, - ФОТО, фото-3

Станом на момент повідомлення було відомо про ще шістьох поранених. Остаточні наслідки ворожих ударів встановлюються.

Росіяни двічі атакували Краматорськ: двоє загиблих, 10 поранених, - ФОТО, фото-4

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів за частинами 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

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#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Краматорськ #загиблі
Ольга Романова
редактор
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