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Ольга Романова
редактор
13:03, Сьогодні
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На Донеччині росіяни з FPV-дрона вбили поліцейського Андрія Балицького

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На Донеччині росіяни з FPV-дрона вбили поліцейського Андрія Балицького

На Донеччині внаслідок удару російського FPV-дрона загинув поліцейський Андрій Балицький. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

Понад 10 років Андрій присвятив службі. У 2014 році, залишившись вірним Присязі, він виїхав із рідної Горлівки та продовжив службу на Донеччині. 

Під час повномасштабної війни щодня працював під обстрілами: забезпечував правопорядок, документував воєнні злочини Росії та допомагав людям.

З 2026 року Андрій обіймав посаду начальника відділу озброєння управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУНП в Донецькій області. У поліцейського залишилися мати, брат, дружина та 11-річна донька. 

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#Донеччина #обстріл #поліцейський #загиблий
Ольга Романова
редактор
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