На окупованій Донеччині в ДТП загинули двоє людей, постраждали троє дітей, - ФОТО

У районі Зугреса на тимчасово окупованій Донеччині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє людей, ще троє дітей отримали травми.

Як повідомляється, напередодні на трасі Харцизьк — Шахтарськ 36-річний водій ВАЗ-21114 на шляхопроводі виїхав на зустрічну смугу та врізався в автомобіль Mitsubishi Lancer.

Водій і пасажир ВАЗ загинули на місці аварії. Троє дітей віком 4, 6 та 11 років отримали травми. За попередньою інформацією, їх перевозили без дитячих крісел, а також вони не були пристебнуті ременями безпеки. Обставини ДТП з’ясовуються.





