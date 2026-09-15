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На окупованій Донеччині в ДТП загинули двоє людей, постраждали троє дітей, - ФОТО
У районі Зугреса на тимчасово окупованій Донеччині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє людей, ще троє дітей отримали травми.
Як повідомляється, напередодні на трасі Харцизьк — Шахтарськ 36-річний водій ВАЗ-21114 на шляхопроводі виїхав на зустрічну смугу та врізався в автомобіль Mitsubishi Lancer.
Водій і пасажир ВАЗ загинули на місці аварії. Троє дітей віком 4, 6 та 11 років отримали травми. За попередньою інформацією, їх перевозили без дитячих крісел, а також вони не були пристебнуті ременями безпеки. Обставини ДТП з’ясовуються.
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