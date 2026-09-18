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За добу захисники України знищили 1420 російських окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 1420 солдатів.
Знищено 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 75 артилерійських систем, 3 РСЗВ, систему ППО, 12 НРК, 424 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 4 штуки спецтехніки. Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.26 склали:
- особового складу – близько 1 514 910 (+1 420) осіб
- танків – 12 351 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 25 352 (+7) од.
- артилерійських систем – 49 938 (+75) од.
- РСЗВ – 2 142 (+3) од.
- засоби ППО – 1 646 (+1) од.
- літаків – 442 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 656 (+12) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 522 316 (+1 808) од.
- крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 150 442 (+424) од.
- спеціальна техніка – 4 701 (+4) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
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