Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1420 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1420 солдатів. Знищено 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 75 артилерійських систем, 3 РСЗВ, систему ППО, 12 НРК, 424 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 4 штуки спецтехніки. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.26 склали: особового складу – близько 1 514 910 (+1 420) осіб

танків – 12 351 (+5) од.

бойових броньованих машин – 25 352 (+7) од.

артилерійських систем – 49 938 (+75) од.

РСЗВ – 2 142 (+3) од.

засоби ППО – 1 646 (+1) од.

літаків – 442 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 656 (+12) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 522 316 (+1 808) од.

крилаті ракети – 5 111 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 150 442 (+424) од.

спеціальна техніка – 4 701 (+4) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор