Двом мешканцям Донецька повідомили про підозру в очоленні окупаційних органів

Двом мешканцям Донецька повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Одному з них також інкримінують пособництво державі-агресору.

За даними слідства, перший підозрюваний раніше працював у природоохоронному органі в Автономній Республіці Крим. Після окупації півострова він не виїхав на підконтрольну Україні територію, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

У грудні 2022 року чоловік став виконувачем обов’язків керівника так званого «приазовского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования», а з 2023 року очолив це незаконне управління. Як зазначають у прокуратурі, псевдопосадовець здійснює діяльність не лише на окупованій частині Донеччини, а й на захоплених територіях Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Він видає незаконні розпорядчі документи, вирішує кадрові питання, розпоряджається бюджетними коштами та майном, укладає договори, а також представляє управління в судах та органах влади Росії. Другий фігурант — колишній депутат Донецької обласної ради від Партії регіонів та експосадовець облдержадміністрації. У березні 2022 року, перебуваючи в Донецьку, він очолив так звану «республиканскую службу по тарифам днр».

Після реорганізації установи у грудні 2024 року чоловік став так званим головою «комітету по тарифам днр». За даними правоохоронців, на цій посаді він визначає структуру та штат незаконного органу, призначає і звільняє працівників, розподіляє обов’язки між заступниками, а також вносить пропозиції щодо бюджету, планів і прогнозних показників роботи.

У лютому 2025 року фігурант підписав наказ, спрямований на реалізацію тарифної політики держави-агресора та забезпечення діяльності створеної окупантами організації. Зокрема, він запроваджує тарифи, за якими з місцевих мешканців стягують кошти на користь незаконних структур.

«Двоє мешканців Донецька очолили незаконні органи окупаційної адміністрації та сприяють функціонуванню створених державою-агресором структур», — повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 5 ст. 111-1 КК України — колабораційна діяльність. Одному з фігурантів додатково інкримінують ч. 1 ст. 111-2 КК України — пособництво державі-агресору. Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях