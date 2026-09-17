Мальдера викликав у збірну Україні пʼять гравців «Шахтаря»

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера офіційно оголосив список футболістів, яких буде включено до складу національної команди на майбутні матчі Ліги Націй.

Пʼять гравців «Шахтаря» викликано до збірної України на матчі Ліги націй УЄФА у вересні та жовтні.

А саме це:



Дмитро Різник,

Валерій Бондар,

Микола Матвієнко,

Олег Очеретько,

Єгор Назарина.

Олександра Караваєва та Дмитра Криськіва включено до резервного списку.

Повний список гравців, яких викликав Мальдера

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк), Георгій Єрмаков («Харків»).



Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен», Франція), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — «Шахтар» Донецьк), Едуард Сарапій, Богдан Михайліченко (обидва — «Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Тарас Михавко («Динамо» Київ), Ілля Крупський («Харків»), Олександр Драмбаєв («ЛНЗ» Черкаси).



Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва — «Шахтар» Донецьк), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко (усі — «Динамо» Київ), Олександр Андрієвський, Олександр Назаренко (обидва — «Полісся» Житомир), Іван Варфоломєєв («Лінкольн», Англія), Георгій Судаков («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Максим Хлань («Гурник» Забже, Польща), Олександр Зубков («АЕК» Афіни, Греція), Віктор Циганков («Аякс» Амстердам, Нідерланди).



Нападники: Данило Сікан («Андерлехт» Брюссель, Бельгія), Артем Степанов («Утрехт», Нідерланди), Матвій Пономаренко («Динамо» Київ), Владислав Ванат («Жирона», Іспанія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Артем Довбик («Болонья», Італія).



Резервний список

Олександр Романчук («Університатя» Крайова, Румунія), Олександр Піхальонок («Динамо» Київ), Роман Вантух («Карпати» Львів), Дмитро Криськів, Олександр Караваєв (обидва — «Шахтар» Донецьк), Артем Бондаренко («Аль-Аглі» Джидда, Саудівська Аравія), Владислав Велетень, Ігор Краснопір (обидва — «Полісся» Житомир), Артем Шабанов («Харків»), Геннадій Синчук («Монреаль», Канада).

Нагадаємо, що попереду у «синьо-жовтих» поєдинки з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.