«Шахтар» напіврезервним складом розгромив «Вільхівці» та вийшов до 1/8 фіналу Кубка України, - ФОТО, ВІДЕО

Головний тренер «гірників» Арда Туран провів широку ротацію складу: у воротах грав Фесюн, у центрі оборони – Назарина й Марлон Сантос, на флангах – Вінісіус Тобіас та Азаров, дебютували в першій команді «гірників» півзахисники Денис Сметана, Бруніньйо та Раян Роберто, поряд з ними діяли Цуканов і Проспер, центрфорвардом був Кауан Еліас.

Серія моментів, шикарний гол Назарини та перший мʼяч Карвалью

«Оранжево-чорні» на правах фаворита пари потужно розпочали поєдинок і одразу створили кілька гольових нагод. Раян увірвався з лівого флангу та пробив у дальній кут – господарів урятував голкіпер. Слідом Абрамов потягнув небезпечні удари здаля Азарова й Цуканова.

У середині тайму донеччани вдалися до вимушеної заміни: замість Раяна вийшов Карвалью. А на 30-й хвилині «гірники» відкрили рахунок: Єгор Назарина неймовірним ударом зі штрафного метрів із 35 поклав мʼяч точно в ліву девʼятку – 0:1.

Далі непоганий шанс мав Проспер, який обігрався з Кауаном Еліасом та бив у дальній кут – «Вільхівці» знову виручив голкіпер.

І все ж під перерву гості подвоїли перевагу: на 44-й хвилині пройшла красива комбінація з передачами в дотик, Азаров вивів на позицію по центру воріт Габріеля Карвалью, який спрямував м’яч під праву стійку і забив свій перший гол за «Шахтар» – 0:2.

Дебютний гол Цуканова зафіксував перемогу

На другий тайм у «оранжево-чорних» вийшов Дмитро Криськів, який одразу мав змогу відзначитися, однак його удар головою прийшовся в поперечину, а добивання Цуканова взяв кіпер закарпатців. Підопічні Арди Турана продовжували активно йти вперед, і вже Бруніньйо, дриблінгом розібравшись з опонентами на правому фланзі, пробив з гострого кута в Абрамова.

Водночас сміливіше заграли господарі, які кілька разів організували гострі випади на ворота Фесюна: так, Фундук пробив над воротами, а Боцьків на швидкості обіграв голкіпера, однак не влучив у площину. Своїм черговим моментом відповів на це знову Бруніньйо, проте його потужний удар воротар перевів через поперечку. Тим часом тренерський штаб гостей зробив ще дві заміни, увівши до гри Бондаря та Мейрелліша.

А на 72-й хвилині донеччани довели рахунок до великого: у затяжній атаці мʼяч застряг у штрафному майданчику суперника, удар Криськіва заблокували, але Віктор Цуканов другим темпом уколотив м’яч під поперечину, забивши також свій дебютний гол за головну команду «Шахтаря» – 0:3.

На заключний відтинок на поле вийшов «гірник» Глейкер Мендоза. Венесуельський вінгер одразу потішив місцевих фанатів ефектними діями: лівим флангом пройшов до карної зони, але пробив в сітку із зовнішнього боку. Біля протилежних воріт сейв здійснив Кіріл Фесюн, підстрахувавши партнера та не дозволивши забити Боцьківу.