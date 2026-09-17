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Ольга Романова
редактор
16:21, Сьогодні
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Росіяни обстріляли Слов’янськ: двоє людей поранені, виникли пожежі, - ФОТО

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Росіяни обстріляли Слов’янськ: двоє людей поранені, виникли пожежі, - ФОТО

У Слов’янську Донецької області внаслідок російського обстрілу поранені двоє людей. Також через ворожі удари виникли пожежі у складській та нежитловій будівлях.

Спочатку загорілася складська будівля. Рятувальники локалізували займання, однак через загрозу повторного обстрілу були змушені призупинити роботи, повідомляє ДСНС України.

Росіяни обстріляли Слов’янськ: двоє людей поранені, виникли пожежі, - ФОТО, фото-1

Згодом ще один російський удар спричинив масштабну пожежу в нежитловій будівлі. Вогнеборці локалізували займання на площі 400 квадратних метрів.

Росіяни обстріляли Слов’янськ: двоє людей поранені, виникли пожежі, - ФОТО, фото-2

«Через загрозу повторного обстрілу роботи з ліквідації пожежі довелося призупинити», — повідомили рятувальники.

Росіяни обстріляли Слов’янськ: двоє людей поранені, виникли пожежі, - ФОТО, фото-3

Крім того, у селі Петрівка Перша ворожий дрон влучив у приватний будинок. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Росіяни обстріляли Слов’янськ: двоє людей поранені, виникли пожежі, - ФОТО, фото-4
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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Словʼянськ #пожежі
Ольга Романова
редактор
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