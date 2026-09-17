Росіяни обстріляли Слов’янськ: двоє людей поранені, виникли пожежі, - ФОТО

У Слов’янську Донецької області внаслідок російського обстрілу поранені двоє людей. Також через ворожі удари виникли пожежі у складській та нежитловій будівлях.

Спочатку загорілася складська будівля. Рятувальники локалізували займання, однак через загрозу повторного обстрілу були змушені призупинити роботи, повідомляє ДСНС України.

Згодом ще один російський удар спричинив масштабну пожежу в нежитловій будівлі. Вогнеборці локалізували займання на площі 400 квадратних метрів.

«Через загрозу повторного обстрілу роботи з ліквідації пожежі довелося призупинити», — повідомили рятувальники.

Крім того, у селі Петрівка Перша ворожий дрон влучив у приватний будинок. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.