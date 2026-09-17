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  • Чверть ветеранів після зміни професії знаходять нову роботу протягом місяця
Ольга Романова
редактор
18:19, Сьогодні
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Чверть ветеранів після зміни професії знаходять нову роботу протягом місяця

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Чверть ветеранів після зміни професії знаходять нову роботу протягом місяця

Перехід із війська до цивільного життя - один із викликів, перед якими зараз постають тисячі українців. Після служби багато ветеранів переосмислюють свій професійний шлях, обираючи для себе нові напрями. Інтерес до інформаційних технологій залишається високим і серед демобілізованих військових.

Згідно з анкетуванням випускників програми«ІТ для ветеранів» від EPAM Campus, найпопулярнішою позицією серед респондентів є Junior Developer, а кожен четвертий, хто активно займався пошуком, уже працевлаштувався.

Після зміни професії, 27% ветеранів успішно знайшли своє місце в ІТ-індустрії та працюють за фахом*. Ще чверть перебувають в активному пошуку першої роботи, проходячи співбесіди та тестування. Водночас 31% опитаних - поки не працевлаштувались і наразі не шукає роботу. Значна частина цієї групи продовжує нести службу в лавах Сил оборони, проходить реабілітацію або відновлюється після поранень, тож професійне перезавантаження для них є наступним етапом.

«Найбільша складність для учасників навчання - англійська мова. Другий вагомий бар’єр - час. Приблизно половина тих, хто опановує нову спеціальність, це діючі військовослужбовці, і нерідко вони перебувають на передовій, - пояснює керівник EPAM Campus Денис Гриньов. – У нас були випадки, коли ветерани долучалися до занять просто з окопу. Ми також помічаємо, що діючі військовослужбовці завершують навчання рідше, ніж демобілізовані».

Швидкість пошуку першої роботи серед ветеранів відрізняється. Найбільша група випускників – кожен четвертий - знаходить проєкт в проміжок від тижня до місяця, а ще 18% закривають це питання протягом 3 місяців. Головними викликами на цьому шляху випускники називають обмежену кількість Junior-вакансій на ринку, складність технічних співбесід і тестів, високу конкуренцію та мовний бар'єр.

Цікавою тенденцією є те, як саме ветерани знаходять роботу. Нетворкінг та особисті зв'язки стали головним каналом для кожного п’ятого випускника. Далі йдуть профільні job-сайти (Work.ua, Djinni) - 14%, мережа LinkedIn - 11% та рекомендації викладачів - 7%.

«У мене практично не було паузи для відновлення між армією та навчанням, - розповідає Андрій Жупник, який до служби розвивав студію звукозапису у Львові, а після демобілізації вирішив навчатися ІТ. – Коли в голові прокручуються невирішені військові проблеми, то щоб засвоювати нову інформацію – треба постаратися».

Разом з тим після закінчення курсів Андрій став Junior Software Engineer та зараз працює у волонтерському проєкті для Фудбанк Україна (ініціатива по передачі непроданих продуктів з магазинів вразливим категоріям населення).

Владислав Гвіздь з Коломиї під час початку повномасштабного вторгнення перебував в армії за контрактом. Ветеран порівнює військовий досвід та ІТ.

«Будь-яка війна не робиться без людей – там усе тримається виключно на людському факторі, на плечах товариша поруч. В ІТ все влаштовано так само: тут вирішують люди, довіра та комунікація, - говорить Владислав. – Коли ти повертаєшся з фронту, ти можеш стикнутися з невизначеністю, може бути складно влитися у невійськові процеси. Коли виникає бажання відмовитися від роботи через новизну і складність, в нагоді стає позитивний досвід побратимів, які опанували новий напрям роботи. Це доводить, що життя продовжується і ти знову можеш бути корисним суспільству та своїй родині».

На безкоштовну програму «ІТ для ветеранів» від EPAM Campus розпочато новий набір. Реєстрація для військовослужбовців відкрита до 20 вересня за посиланнямhttps://epa.ms/pr-5596

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* У анкетуванні взяли участь 55 випускників програми «ІТ для ветеранів» від EPAM Campus. Період проведення опитування - з 15 червня до 3 липня 2026 року. Портрет учасників та показники їхньої адаптації охоплюють досвід працевлаштування, терміни пошуку роботи, канали нетворкінгу та кар’єрну динаміку після завершення навчання.

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#ветерани #працевлаштування #опитування
Ольга Романова
редактор
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