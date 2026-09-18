Коригували удари РФ по Краматорській громаді: двом місцевим жителям повідомили про підозру

Двох жителів Краматорського району викрили у співпраці з представником російської армії. За даними слідства, вони передавали ворогу інформацію, яка могла використовуватися для завдання ударів по Краматорській громаді.

Обом повідомили про підозру у державній зраді, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури встановлено, що у 2026 році військовослужбовець ЗС РФ, який бере участь у бойових діях на Донецькому напрямку, завербував двох місцевих жителів.

Йдеться про 57-річного безробітного мешканця селища Біленьке та 58-річну продавчиню місцевого ринку з Краматорська.

Чоловіка росіяни залучили до співпраці у травні. Зв’язок із ним підтримували через заборонену в Україні соцмережу «Однокласники». Жінку завербували у липні, встановивши контакт через Telegram.

Підозрювані уточнювали для представника РФ місця дислокації особового складу Сил оборони України, розташування оборонних споруд та вогневих точок.

«Підозрювані уточнювали для нього місця дислокації особового складу Сил оборони, розташування оборонних споруд й вогневих точок», — повідомили у прокуратурі.

У вересні 2026 року обох агентів викрили та затримали. За клопотаннями прокурорів вони перебувають під вартою. Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України підозрюваним загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.