«Шахтар» зіграє з «Динамо» вже в 1/8 фіналу Кубка України
Сьогодні, 18 вересня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України-2026/2027.
Згідно зі сліпим жеребкуванням, «Шахтар» та «Динамо» знову зустрінуться на стадії 1/8 фіналу Кубка України — вдруге поспіль.
Кубок України. 1/8 фіналу
«Шахтар» (Донецьк) — «Динамо» (Київ)
ЛНЗ (Черкаси) — «Металіст» (Харків)
«Тростянець»/«Чернігів» — «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський)
«Полісся» (Житомир) — «Новий Розділ» (Новий Розділ)
«Маяк» (Сарни) — «Харків» (Харків)
«Зоря» (Луганськ) — «Кривбас» (Кривий Ріг)
«Карпати» (Львів) — «Олександрія» (Олександрія)
«Лівий Берег» (Київ) — «Верес» (Рівне)
Базові дати — 27—29 жовтня
Матч 1/16 фіналу «Тростянець» — «Чернігів» через довготривалу повітряну тривогу не відбувся 17 вересня. Нова дата поєдинку — 6 жовтня, початок об 11:00 на стадіоні ім. В.П. Куца (Тростянець).