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  • «Шахтар» зіграє з «Динамо» вже в 1/8 фіналу Кубка України
Ольга Романова
редактор
10:57, Сьогодні
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«Шахтар» зіграє з «Динамо» вже в 1/8 фіналу Кубка України

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«Шахтар» зіграє з «Динамо» вже в 1/8 фіналу Кубка України

Сьогодні, 18 вересня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України-2026/2027.

Згідно зі сліпим жеребкуванням, «Шахтар»  та «Динамо» знову зустрінуться на стадії 1/8 фіналу Кубка України — вдруге поспіль.

Кубок України. 1/8 фіналу

«Шахтар» (Донецьк) — «Динамо» (Київ)

ЛНЗ (Черкаси) — «Металіст» (Харків)

«Тростянець»Чернігів» — «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський)

«Полісся» (Житомир) — «Новий Розділ» (Новий Розділ)

«Маяк» (Сарни) — «Харків» (Харків)

«Зоря» (Луганськ) — «Кривбас» (Кривий Ріг)

«Карпати» (Львів) — «Олександрія» (Олександрія)

«Лівий Берег» (Київ) — «Верес» (Рівне)

Базові дати — 27—29 жовтня 

Матч 1/16 фіналу «Тростянець» — «Чернігів» через довготривалу повітряну тривогу не відбувся 17 вересня. Нова дата поєдинку — 6 жовтня, початок об 11:00 на стадіоні ім. В.П. Куца (Тростянець).



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#Шахтар #Динамо #КубокУкраїни
Ольга Романова
редактор
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