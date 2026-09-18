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«Шахтар» зіграє з «Динамо» вже в 1/8 фіналу Кубка України

Сьогодні, 18 вересня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України-2026/2027. Згідно зі сліпим жеребкуванням, «Шахтар» та «Динамо» знову зустрінуться на стадії 1/8 фіналу Кубка України — вдруге поспіль. К убок України. 1/8 фіналу «Шахтар» (Донецьк) — «Динамо» (Київ) ЛНЗ (Черкаси) — «Металіст» (Харків) «Тростянець»/«Чернігів» — «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський) «Полісся» (Житомир) — «Новий Розділ» (Новий Розділ) «Маяк» (Сарни) — «Харків» (Харків) «Зоря» (Луганськ) — «Кривбас» (Кривий Ріг) «Карпати» (Львів) — «Олександрія» (Олександрія) «Лівий Берег» (Київ) — «Верес» (Рівне) Базові дати — 27—29 жовтня Матч 1/16 фіналу «Тростянець» — «Чернігів» через довготривалу повітряну тривогу не відбувся 17 вересня. Нова дата поєдинку — 6 жовтня, початок об 11:00 на стадіоні ім. В.П. Куца (Тростянець).





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Ольга Романова редактор