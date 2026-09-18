Росіяни скинули дві авіабомби на Словʼянськ: восьмеро людей поранено, - ФОТО

Протягом дня росіяни скинули на місто Слов’янськ дві авіабомби «ФАБ-250» з УМПК.





Щонайменше 8 людей поранені. Поранення отримали 8 людей від 22 до 58 років. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу, повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філащкін.



«На місці працюють всі відповідальні служби. Остаточні наслідки обстрілів встановлюємо.



Внаслідок ворожої атаки знищено поштове відділення, пошкоджено 5 магазинів, кафе та автотранспорт», - повідомив Філашкін.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).