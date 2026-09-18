Рус
  • Головна
  • Росіяни скинули дві авіабомби на Словʼянськ: восьмеро людей поранено, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
15:43, Сьогодні
Надійне джерело

Росіяни скинули дві авіабомби на Словʼянськ: восьмеро людей поранено, - ФОТО

Читать на русском
Росіяни скинули дві авіабомби на Словʼянськ: восьмеро людей поранено, - ФОТО

Протягом дня росіяни скинули на місто Слов’янськ дві авіабомби «ФАБ-250» з УМПК.



Щонайменше 8 людей поранені. Поранення отримали 8 людей від 22 до 58 років. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу, повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філащкін.

«На місці працюють всі відповідальні служби. Остаточні наслідки обстрілів встановлюємо.

Внаслідок ворожої атаки знищено поштове відділення, пошкоджено 5 магазинів, кафе та автотранспорт», - повідомив Філашкін.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Росіяни скинули дві авіабомби на Словʼянськ: восьмеро людей поранено, - ФОТО, фото-1
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Словʼянськ
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту