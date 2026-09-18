На Донеччині за добу окупанти 30 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще шестеро поранено

За 17 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Краматорську. Ще 6 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 819 людей, у тому числі 77 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Слов'янську поранено 3 людини, пошкоджено 19 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 4 автівки і 3 гаражі. У Краматорську 1 людина загинула і 3 поранені. У Новодонецькому пошкоджено 22 приватні будинки. В Олександрівці пошкоджено інфраструктуру; у Золотих Прудах пошкоджено приватний будинок, 2 крамниці, 3 господарські споруди, їдальню і 2 автівки.



