В Донецьку в ДТП загинув 17-річний підліток: водій без посвідчення врізався в опору ЛЕП, - ФОТО

В тимчасово окупованому Донецьку сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 17-річний підліток.

У Київському районі Донецька 18-річний водій автомобіля Chevrolet Lanos, який не мав водійського посвідчення, рухався на великій швидкості. Він не впорався з керуванням, з'їхав за межі проїзної частини та врізався в опору лінії електропередач.

Внаслідок ДТП 17-річний пасажир отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці.

«Водій не мав посвідчення, рухався на великій швидкості, втратив контроль над автомобілем та врізався в опору ЛЕП», — повідомляють в окупаційній поліції щодо обставин аварії.





