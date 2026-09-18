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В Донецьку в ДТП загинув 17-річний підліток: водій без посвідчення врізався в опору ЛЕП, - ФОТО
В тимчасово окупованому Донецьку сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 17-річний підліток.
У Київському районі Донецька 18-річний водій автомобіля Chevrolet Lanos, який не мав водійського посвідчення, рухався на великій швидкості. Він не впорався з керуванням, з'їхав за межі проїзної частини та врізався в опору лінії електропередач.
Внаслідок ДТП 17-річний пасажир отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці.
«Водій не мав посвідчення, рухався на великій швидкості, втратив контроль над автомобілем та врізався в опору ЛЕП», — повідомляють в окупаційній поліції щодо обставин аварії.
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