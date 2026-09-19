Двом мешканцям окупованого Харцизька повідомили про підозру: очолили псевдосуди РФ

Двом колишнім працівникам судової системи з окупованого Харцизька Донецької області заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності. За даними слідства, вони очолили незаконні судові установи, створені російськими окупантами.

За процесуального керівництва прокурорів Донецької обласної прокуратури встановлено, що чоловік та жінка раніше працювали у Харцизькому міському суді. Він був суддею, а вона — його помічницею. Вони звільнилися у 2014 та 2017 роках відповідно, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Після окупації території колишній суддя став головою так званого «Амвросіївського районного суду», а його колега очолила «Харцизький районний суд». У 2023 році президент РФ перепризначив їх на псевдопосади. За даними прокуратури, відтоді вони працюють на користь держави-агресора на тимчасово окупованій території.

«Підозрювані проводять брифінги та звітують про нібито успішну роботу фейкових установ», — повідомили у обласній прокуратурі.

Обох підозрюваних оголосили у розшук. Досудові розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у Краматорську.

Їм інкримінують колабораційну діяльність за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.