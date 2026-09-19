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Ольга Романова
редактор
11:51, Сьогодні
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Перший «сезон» з чотирьох: що важливо знати про українську контрнаступальну операцію Вівальді у Донецькій області

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Перший «сезон» з чотирьох: що важливо знати про українську контрнаступальну операцію Вівальді у Донецькій області

15 вересня 2026 року Третій армійський корпус підтвердив наступальну операцію Сил оборони України на півночі Донецької області. Перший етап операції Вівальді розпочався у травні, загалом має бути чотири етапи. 

Операція спрямована на ліквідацію російських інфільтрацій і відновлення контролю над територіями північніше міста Лиман. У ній беруть участь щонайменше п’ять бригад і чотири підрозділи Сил оборони. NV коротко нагадує про найцікавіші моменти операції Вівальді у своїй інфографіці.

Результати Сил оборони України

75 км² території зачищено (с. Новоселівка, с. Олександрівка, с. Ярова, околиці с. Коровій Яр).

10 км² території деокуповано (с. Середнє в Лиманській громаді).

До 120 км від лінії фронту розширено зону дронового контролю.

На 250 км збільшився маршрут шляху евакуації техніки 144-ї мотострілецької дивізії РФ.

Перший «сезон» з чотирьох: що важливо знати про українську контрнаступальну операцію Вівальді у Донецькій області, фото-1

Наслідки для армії РФ

Втрачено близько 1,5 тис. солдатів, понад 12 тиc. безпілотників, сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем та автомобільної техніки.

Розосередження російських складів боєприпасів і пального в лісових масивах і на території РФ.

Згортання росіянами трубопроводу, що постачав паливо з Росії на ТОТ України.

Перебазування сил противника з ТОТ України до Воронезької області РФ.

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#Донеччина #ЗСУ #операціяВівальді
Ольга Романова
редактор
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