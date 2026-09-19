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В окупованому Єнакієвому змінять графік подачі води: 22 вересня водопостачання повністю припинять
В тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області наступного тижня змінять графік подачі води.
22 вересня водопостачання в місті повністю припинять у зв’язку з підготовкою до опалювального сезону. Про це повідомили у підприємстві «Вода Донбасу».
Зазначається, що подачу води абонентам перенесуть і здійснюватимуть поза звичним графіком.
Зокрема, 21 вересня вода надійде до району 50 років Жовтня, селищ Олександрівське та Булавинське.
23 вересня водопостачання здійснюватиметься в центральній частині міста, селищах Веровка та Софіївка.
У «Воді Донбасу» зазначили, що наступний плановий запуск води для цих районів відбудеться лише 25 вересня.
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