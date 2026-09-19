Рус
  • Головна
  • В окупованій Горлівці п’яний водій без посвідчення врізався в дерево: загинув пасажир, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:26, Сьогодні
Надійне джерело

В окупованій Горлівці п’яний водій без посвідчення врізався в дерево: загинув пасажир, - ФОТО

Читать на русском
В окупованій Горлівці п’яний водій без посвідчення врізався в дерево: загинув пасажир, - ФОТО

В тимчасово окупованій Горлівці сталася смертельна ДТП.

23-річний водій автомобіля Mazda 3, який перебував у стані алкогольного сп’яніння та не мав водійського посвідчення, не впорався з керуванням, з’їхав за межі проїзної частини та врізався в дерево.

Внаслідок аварії 26-річний пасажир загинув на місці.

Водій та двоє пасажирів віком 16 і 17 років отримали травми. Їх госпіталізували.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Горлівка #ДТП #Мазда #загиблий
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту