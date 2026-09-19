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В окупованій Горлівці п’яний водій без посвідчення врізався в дерево: загинув пасажир, - ФОТО
В тимчасово окупованій Горлівці сталася смертельна ДТП.
23-річний водій автомобіля Mazda 3, який перебував у стані алкогольного сп’яніння та не мав водійського посвідчення, не впорався з керуванням, з’їхав за межі проїзної частини та врізався в дерево.
Внаслідок аварії 26-річний пасажир загинув на місці.
Водій та двоє пасажирів віком 16 і 17 років отримали травми. Їх госпіталізували.
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