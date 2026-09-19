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  • В окупованому Донецьку через пошкодження енергосистеми без електрики залишилися майже 90 тисяч абонентів
Ольга Романова
редактор
13:31, Сьогодні
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В окупованому Донецьку через пошкодження енергосистеми без електрики залишилися майже 90 тисяч абонентів

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В окупованому Донецьку через пошкодження енергосистеми без електрики залишилися майже 90 тисяч абонентів

В тимчасово окупованому Донецьку 88 350 абонентів залишилися без електропостачання через пошкодження енергосистеми.

Про це повідомили в окупаційній компанії «Донецкэнерго».

За їхніми даними, часткові відключення сталися у Кіровському, Калінінському, Ворошиловському, Петровському та Куйбишевському районах міста. Там було частково знеструмлено 560 трансформаторних підстанцій.

Окупаційна влада заявила, що розраховує стабілізувати ситуацію з електропостачанням протягом дня. Голова окупаційного уряду Донецька Чертков заявив, що після чергової атаки на енергосистему в більшості окупованих муніципалітетів сталися відключення електроенергії та перепади напруги.

«Фахівці розпочали ліквідацію наслідків та підключення споживачів. Частину абонентів вдалося заживити ще вночі, відновлювальні роботи тривають. Протягом дня розраховуємо повністю нормалізувати ситуацію», – сказав Чертков.

Він також зазначив, що конкретну інформацію про пошкоджені об'єкти та графіки відновлення окупаційна влада не розголошує.

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#Донецьк #світло #відключення
Ольга Романова
редактор
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