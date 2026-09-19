Операція «Вівальді»: у Третьому корпусі повідомили про нові успіхи Сил оборони на півночі Донеччини

Сили оборони України продовжують наступальну операцію Вівальді, що відбувається на півночі Донецькій області. Є нові просування, повідомив в ефірі Суспільного начальник штабу та заступник командира Третього армійського корпусу Петро Горбатенко у суботу, 19 вересня. Наразі відбувається перший етап операції, зазначив Горбатенко.

«Ми продовжуємо рухатися. Те, що було заявлено — це одна цифра, вона буде збільшуватися із часом. Будуть надходити нові дані про успіхи та звільнені населені пункти, просто ще не все можемо розкривати та проговорювати», — вказує військовий.

Окрім офіційно підтвердженого звільнення Середнього, а також зачистки сіл Коровій Яр, Новоселівка, Ярова та Олександрівка, українським військовим також вдалося зачистити Рай-Олександрівку та низку інших населених пунктів. Горбатенко наголосив, що багато інформації наразі треба «тримати в таємниці».

«Це — перший етап, попереду їх буде ще як мінімум три, а можливо і більше. Побачимо, як ми захопимося цим дійством. Симфонія буде тривати і ще попереду багато приємних сюрпризів», — каже начштабу Третього корпусу.

За його словами, російські окупанти намагаються перекинути на напрямок додаткові сили, які «перемелюються на мʼясо», не досягнувши жодного успіху. У районі Словʼянська та Краматорська армія РФ продовжує спроби рухатися вперед, але Сили оборони здійснюють заходи зі стабілізації положення, каже Горбатенко.