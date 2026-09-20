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  • Росіяни скинули дві авіабомби на Краматорськ: поранені чоловік і жінка, виникли пожежі, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
20:04, Сьогодні
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Росіяни скинули дві авіабомби на Краматорськ: поранені чоловік і жінка, виникли пожежі, - ФОТО

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Росіяни скинули дві авіабомби на Краматорськ: поранені чоловік і жінка, виникли пожежі, - ФОТО

Сьогодні, 20 вересня, російські війська завдали авіаудару по Краматорську Донецької області, скинувши на житлову забудову дві авіабомби.

Внаслідок атаки поранення дістали чоловік та жінка. Про це повідомляє ДСНС Донеччини.

Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, п’ять автомобілів та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На місці удару рятувальники надали допомогу постраждалим, а також деблокували вхідні двері квартири, щоб вивільнити людей.

Крім того, надзвичайники ліквідували масштабну пожежу у двоповерховій будівлі закладу освіти. Вогонь охопив площу 4800 квадратних метрів.

«Рятувальники надали допомогу постраждалим, деблокували вхідні двері квартири, щоб вивільнити людей, та ліквідували пожежу», — повідомили у ДСНС.

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#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Краматорськ #пожежі
Ольга Романова
редактор
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