Друга фаза операції «Вівальді»: на Донеччині Сили оборони звільнили Шандриголове й Дерилове, - ВІДЕО

Сили оборони під час другої фази наступальної операції «Вівальді» на Лиманському напрямку в Донецькій області звільнили Шандриголове й Дерилове та встановили повний контроль над Дробишевим.

Про це повідомив командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький.

Загалом Третій армійський корпус та придані підрозділи повернули під український контроль уже 125 км² території, з яких 50 км² деокупували, зокрема 40 км² — під час другого етапу наступу.

Наступ здійснюють підрозділи 60-ї та 66-ї окремих механізованих бригад і 125-ї окремої важкої механізованої бригади; батальйонна тактична група 3-ї окремої штурмової бригади; 3-й окремий розвідувальний і 25-й окремий протитанковий батальйони 3-го корпусу; 21-й окремий полк безпілотних систем KRAKEN; 85-та тактична група 8-го окремого полку ССО; підрозділ активних дій ГУР «Артан», а також 10-й мобільний прикордонний загін ДПСУ «ДОЗОР». З боку окупантів їм протистоять підрозділи одразу трьох російських армій — 1-ї танкової та 20-ї й 25-ї загальновійськових армій РФ.

Білецький заявив, що під час другого етапу операції «Вівальді» Сили оборони знищили понад 800 військовослужбовців противника. Разом із пораненими й полоненими загальні втрати окупантів становили понад три тисячі осіб.

Як розповів генерал Андрій Білецький, Третій армійський корпус першим у світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів.

«Наші важкі бомбери доставляють НРК-камікадзе більш ніж на 10 кілометрів у тил противника», — зазначив він.

Критично важливу роль в успіху операції відіграли ракетно-артилерійські та дронові удари по командних пунктах, логістиці, переправах і резервах противника.





