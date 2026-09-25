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За добу захисники України знищили 1590 російських окупантів

Упродовж минулої доби російські війська втратили 1590 солдатів Знищено 2 танки, 13 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 9 наземних роботизованих комплексів. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.26 склали: особового складу – близько 1 525 570 (+1 590) осіб

танків – 12 369 (+2) од.

бойових броньованих машин – 25 415 (+13) од.

артилерійських систем – 50 275 (+35) од.

РСЗВ – 2 157 (+3) од.

засоби ППО – 1 669 (+0) од.

літаків – 443 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 736 (+9) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 532 575 (+1 223) од.

крилаті ракети – 5 118 (+7) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 153 152 (+370) од.

спеціальна техніка – 4 741 (+1) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор