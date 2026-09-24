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За добу захисники України знищили 1540 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1540 солдатів. Знищено 15 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 4 системи ППО, ураження одного літака підтвердили за позаминулу добу. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.26 склали: особового складу – близько 1 523 980 (+1 540) осіб

танків – 12 367 (+0) од.

бойових броньованих машин – 25 402 (+15) од.

артилерійських систем – 50 240 (+24) од.

РСЗВ – 2 154 (+2) од.

засоби ППО – 1 669 (+4) од.

літаків – 443 (+1(підтвержено за пепередній період) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 727 (+4) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 531 352 (+792) од.

крилаті ракети – 5 111 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 152 782 (+229) од.

спеціальна техніка – 4 740 (+3) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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