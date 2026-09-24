09:01, Сьогодні
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 1540 російських окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 1540 солдатів.
Знищено 15 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 4 системи ППО, ураження одного літака підтвердили за позаминулу добу. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.26 склали:
- особового складу – близько 1 523 980 (+1 540) осіб
- танків – 12 367 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 25 402 (+15) од.
- артилерійських систем – 50 240 (+24) од.
- РСЗВ – 2 154 (+2) од.
- засоби ППО – 1 669 (+4) од.
- літаків – 443 (+1(підтвержено за пепередній період) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 727 (+4) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 531 352 (+792) од.
- крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 152 782 (+229) од.
- спеціальна техніка – 4 740 (+3) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще пʼятеро поранено
Оголошення
07:49, 12 вересня р.
4