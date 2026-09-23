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Ольга Романова
редактор
11:56, Сьогодні
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На Донеччині корпус «Азов» зірвав спробу армії РФ оточити Дружківку, - ВІДЕО

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На Донеччині корпус «Азов» зірвав спробу армії РФ оточити Дружківку, - ВІДЕО

У смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ «Азов» провели майже двомісячну операцію із зачистки російських військ, які протягом літа накопичували сили для наступу в напрямку Дружківки та Добропілля.

Подробиці розкрили військовослужбовці підрозділів, які брали безпосередню участь у проведенні операції. Про це повідомив 1-й корпус НГУ «Азов».

За словами командира 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Лева на позивний «Хорус», підрозділи російської 90-ї танкової дивізії та 8-ї загальновійськової армії намагалися вийти на логістичні маршрути українських військ. Це мало створити умови для оперативного оточення Дружківки, подальшої загрози Слов’янсько-Краматорській агломерації та розвитку наступу в напрямку Добропілля.

Для протидії російським військам українське командування посилило підрозділи, які вже перебували на цій ділянці фронту. До операції залучили розвідувальний загін спеціального призначення «Ultima Ratio», 1-й та 6-й батальйони 12-ї бригади «Азов», окремий загін спеціального призначення «Туман» 1-го корпусу НГУ та батальйон «Шквал» 425-го окремого штурмового полку «Скеля». Підтримку забезпечував окремий загін спеціального призначення Lasar’s Group НГУ.

Усі залучені підрозділи спільно планували операцію. Першочерговим завданням стала вогнева ізоляція району накопичення російських військ та блокування противника. Після цього українські сили мали створити умови для проведення власних штурмових дій.

За словами командира 425-го полку «Скеля» Дмитра на позивний «Водолій», перші українські штурмові групи розпочали висування 7 серпня. Командир батальйону «Шквал» Сергій на позивний «Замок» пояснив, що просуванню піхоти передувало ураження російських позицій вогневими засобами.

Значну роль відіграли артилерія та ударні безпілотники. Зокрема, підрозділ Lasar’s Group забезпечував підтримку українських штурмовиків. Військовослужбовець розвідувальної секції підрозділу на позивний «Твістер» також розповів про допомогу, яку забезпечили результати операції «Ашан».

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#Донеччина #Дружківка #корпусАзов #оккупанти
Ольга Романова
редактор
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