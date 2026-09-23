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  • На Донеччині росіяни скинули на Олександрівку чотири авіабомби: 5 загиблих, під завалами можуть бути люди, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
21:36, Сьогодні
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На Донеччині росіяни скинули на Олександрівку чотири авіабомби: 5 загиблих, під завалами можуть бути люди, - ФОТО

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На Донеччині росіяни скинули на Олександрівку чотири авіабомби: 5 загиблих, під завалами можуть бути люди, - ФОТО

Кількість жертв російського авіаудару по Олександрівці Донецької області зросла до п’яти загиблих і шести поранених.

Сьогодні, 23 вересня, близько 10:00 російські війська скинули на селище чотири авіабомби. Внаслідок удару зруйновано багатоповерховий будинок. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

На Донеччині росіяни скинули на Олександрівку чотири авіабомби: 5 загиблих, під завалами можуть бути люди, - ФОТО, фото-1

«За попередньою інформацією, під завалами досі перебувають семеро людей, зокрема двоє дітей», — повідомив Вадим Філашкін.

На Донеччині росіяни скинули на Олександрівку чотири авіабомби: 5 загиблих, під завалами можуть бути люди, - ФОТО, фото-2

Внаслідок обстрілу також пошкоджено 12 багатоповерхових і 42 приватні будинки, адміністративну будівлю, дитячий садок, крамницю та сім автомобілів.

Пошуково-рятувальна операція триває. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Олександрівка
Ольга Романова
редактор
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