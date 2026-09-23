На Донеччині росіяни скинули на Олександрівку чотири авіабомби: 5 загиблих, під завалами можуть бути люди, - ФОТО

Кількість жертв російського авіаудару по Олександрівці Донецької області зросла до п’яти загиблих і шести поранених.

Сьогодні, 23 вересня, близько 10:00 російські війська скинули на селище чотири авіабомби. Внаслідок удару зруйновано багатоповерховий будинок. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«За попередньою інформацією, під завалами досі перебувають семеро людей, зокрема двоє дітей», — повідомив Вадим Філашкін.

Внаслідок обстрілу також пошкоджено 12 багатоповерхових і 42 приватні будинки, адміністративну будівлю, дитячий садок, крамницю та сім автомобілів.

Пошуково-рятувальна операція триває. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей.





