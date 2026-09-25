Темрява та інфраструктурний колапс: на окупованій Донеччинй хронічна відсутність електроенергії

До гострої водної кризи на тимчасово окупованій Донеччині додалася ще одна масштабна проблема — систематична відсутність електропостачання.

Окупований регіон занурюється у темряву через обстріли, постійні аварії, зношеність мереж та управлінську безпорадність загарбників. Позбавлені світла та зв'язку мешканці опинилися на межі виживання перед початком опалювального сезону.

Масштабні блекдауни: сотні тисяч знеструмлених осель та вимкнений зв'язок

Регулярні відключення світла охопили як обласний центр, так і інші окуповані населені пункти регіону. Масштаби енергетичної катастрофи підтверджуються розрізненими повідомленнями самої окупаційної адміністрації.

Станом на 25 вересняя понад 100 тисяч абонентів на окупованій Донеччині залишалися без світла. За словами так званого «голови уряду ДНР» Андрія Черткова, близько 12 тисяч абонентів знеструмлено у Дебальцевому, Горлівці, Торезі, а також Шахтарському, Мангуському, Волноваському та Володарському муніципалітетах. Ще 91 тисяча побутових абонентів залишилася без електроенергії у Новоазовському окрузі, окремих районах Донецька, Макіївки та Маріуполя.

«У деяких районах Донецька, Макіївки та Маріуполя, а також у Новоазовському окрузі перебої зберігаються — без світла залишаються 91 тисяча побутових абонентів», — заявив Чертков.

Перед цим, 21 вересня, в окупованому Донецьку було частково знеструмлено 1154 трансформаторні підстанції у всіх 9 районах міста (Богодухівському, Юзівському, Калинівському, Рутченківському, Смоляніновському, Олександрівському, Вознесенському, Чумаківському та Київському). Без світла опинилися 141 533 абоненти (родин та організацій).

Через це місцевий мобільний оператор «Фенікс» перевів ключове обладнання на генератори та обмежив надання послуг (зокрема мобільного інтернету), залишивши лише голосові виклики та СМС.

Нагадаємо, що таке кризова ситуація спостерігається майже весь вересень. Наприклад, 7 вересня голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін двічі за день повідомляв про вимкнення підстанцій. Спочатку через «автоматичне відключення» 157 підстанцій без світла залишилися 33 690 абонентів у Калінінському, Пролетарському та Будьоннівському районах, а згодом ще 73 підстанції вимкнули у Калінінському та Ворошиловському районах (9 416 абонентів). Жодних пояснень чи термінів відновлення мешканцям надано не було.

В енергетичній катастрофі в "ДНР" винні саме росіяни

Намагання окупантів пояснити постійні аварії «наслідками бойових дій» або мовчки ігнорувати причини не знімають з них прямої відповідальності за руйнування регіону. Саме російська окупація призвела до енергетичного глухого кута:

За роки окупації загарбники не проводили належного обслуговування та модернізації енергомереж. Ігнорування технічного стану обладнання призвело до того, що система систематично виходить з ладу навіть без прямих бойових зіткнень, спричиняючи ланцюгові аварії.

Окупаційні чиновники (такі як Чертков чи Кулемзін) констатують відключення десятків тисяч абонентів, але не уточнюють причин і не пропонують жодних шляхів вирішення проблеми, залишаючи цивільне населення без базових умов для існування.

Варто зазначити, що керівники окупаційних підприємств самі визнають власну безпорадність. Так, очільник «Донбасстеплоенерго» Сергій Полхов заявив, що наявні 173 дизель-генератори розраховані лише на локальні відключення, і заживити від них кожен насос чи об'єкт теплопостачання технічно неможливо. Аналогічну критичну ситуацію з генераторами визнають і в компанії «Вода Донбасу».

Тобто, енергетичний колапс на окупованій Донеччині — це логічний результат російського «управління», яке зруйнувало базову інфраструктуру регіону. Відсутність світла тягне за собою відключення водопостачання, блокування мобільного зв'язку та унеможливлює повноцінне теплопостачання. Російська окупаційна влада готує мешканців Донеччини до важкої зими в холодних і темних домівках, продемонструвавши повну неспроможність забезпечити першочергові потреби людей.

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Анна Біла