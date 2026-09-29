09:04, Сьогодні
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 1440 російських окупантів
За минулу добу російська армія втратила 1440 солдатів.
Знищено 29 одиниць автомобільної техніки, 21 артилерійську систему, 3 танки, 13 бойових броньованих машин, 4 РСЗВ, 2 засоби ППО, 6 наземних роботизований комплексів та 2 одиниці спецтехніки. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.26 склали:
- особового складу – близько 1 532 500 (+1 440) осіб
- танків – 12 388 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 25 463 (+13) од.
- артилерійських систем – 50 498 (+21) од.
- РСЗВ – 2 169 (+4) од.
- засоби ППО – 1 681 (+2) од.
- літаків – 443 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 780 (+6) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 538 702 (+1474) од.
- крилаті ракети – 5 118 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 155 031 (+296) од.
- спеціальна техніка – 4 765 (+2) од.
Фото: Генштаб ЗСУ. Дані уточнюються.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині за добу окупанти 30 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 11 поранено
Оголошення
13:18, 17 вересня р.
11:29, 26 вересня р.
15:18, 18 вересня р.