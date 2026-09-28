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Жителі окупованого Донецька набирають воду з калюж для технічних потреб, - ФОТО
У Чумаківському (колишній Пролетарський) районі тимчасово окупованого Донецька місцеві мешканці змушені використовувати воду з калюж для побутових потреб.
Як повідомляють місцеві Telegram-канали, жителі будинку на вулиці Вільямса, 6 набирають воду просто з калюж. Її використовують не для пиття, а для технічних потреб.
Ситуація свідчить про серйозні проблеми з доступом до стабільного водопостачання в окупованому місті. Мешканці Донецька регулярно повідомляють про перебої з подачею води та змушені шукати альтернативні джерела.
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