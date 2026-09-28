Жителі окупованого Донецька набирають воду з калюж для технічних потреб, - ФОТО

У Чумаківському (колишній Пролетарський) районі тимчасово окупованого Донецька місцеві мешканці змушені використовувати воду з калюж для побутових потреб.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, жителі будинку на вулиці Вільямса, 6 набирають воду просто з калюж. Її використовують не для пиття, а для технічних потреб.

Ситуація свідчить про серйозні проблеми з доступом до стабільного водопостачання в окупованому місті. Мешканці Донецька регулярно повідомляють про перебої з подачею води та змушені шукати альтернативні джерела.