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Ольга Романова
редактор
11:27, Сьогодні
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Жителі окупованого Донецька набирають воду з калюж для технічних потреб, - ФОТО

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Жителі окупованого Донецька набирають воду з калюж для технічних потреб, - ФОТО

У Чумаківському (колишній Пролетарський) районі тимчасово окупованого Донецька місцеві мешканці змушені використовувати воду з калюж для побутових потреб.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, жителі будинку на вулиці Вільямса, 6 набирають воду просто з калюж. Її використовують не для пиття, а для технічних потреб.

Жителі окупованого Донецька набирають воду з калюж для технічних потреб, - ФОТО, фото-1

Ситуація свідчить про серйозні проблеми з доступом до стабільного водопостачання в окупованому місті. Мешканці Донецька регулярно повідомляють про перебої з подачею води та змушені шукати альтернативні джерела.

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#Донецьк #вода #калюжі
Ольга Романова
редактор
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