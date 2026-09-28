Третій етап операції «Вівальді» на Донеччині: ЗСУ звільнили Нове, Рідкодуб та Катеринівку, - ВІДЕО

Сили оборони України звільнили Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновили контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою.

Таким чином, ЗСУ повернули ще 51 км² українських територій, а від початку наступальних дій — 176 км². Про це у понеділок, 28 вересня, заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

Для прориву оборони противника Третій армійський корпус застосував власний винахід — радянські БТР-60, перетворені на роботизовані комплекси-камікадзе. Ними підірвали найміцніші укріплення ворога.



Росіяни здавалися у полон цілими підрозділами разом із офіцерами, пілотами, артилеристами. Ключову роль у третьому сезоні «Вівальді» зіграли бійці Третьої штурмової бригади, які продемонстрували високий бойовий дух і професіоналізм.



3-й прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса відновив повний контроль над Рідкодубом та швидко встановив оборону на нових рубежах. Активну участь у штурмових діях взяв 10-й мобільний прикордонний загін «ДОЗОР».

Рідкодуб — село в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області. До повномасштабної війни тут проживало 415 мешканців.

Нове— селище в Україні, у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області. У селі, після деокупації, мешкає 40 осіб. До повномасштабної війни було майже 900 жителів.

Катеринівка — село в у Лиманській міській громаді Краматорського району Донецької області. Населення складає 37 осіб.