На Донеччині за добу окупанти 24 рази обстріляли населені пункти: чотири людини поранено

За 27 вересня росіяни поранили 4 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 402 людини, у тому числі 36 дітей, повідомляє очільник Донецького ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському зруйновано багатоповерхівку і адмінбудівлю, пошкоджено 3 багатоповерхівки.



Краматорський район. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку, 2 приватні будинки і 2 автівки. У Краматорську пошкоджено автомобіль; у Біленькому поранено людину. В Олександрівці пошкоджено інфраструктуру та 2 автомобілі; в Бузинівці поранено 2 людини; у Староварварівці пошкоджено 9 приватних будинків.





