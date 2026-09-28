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На Донеччині за добу окупанти 24 рази обстріляли населені пункти: чотири людини поранено
За 27 вересня росіяни поранили 4 жителів Донеччини.
Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 402 людини, у тому числі 36 дітей, повідомляє очільник Донецького ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район. У Білозерському зруйновано багатоповерхівку і адмінбудівлю, пошкоджено 3 багатоповерхівки.
Краматорський район. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку, 2 приватні будинки і 2 автівки. У Краматорську пошкоджено автомобіль; у Біленькому поранено людину. В Олександрівці пошкоджено інфраструктуру та 2 автомобілі; в Бузинівці поранено 2 людини; у Староварварівці пошкоджено 9 приватних будинків.
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