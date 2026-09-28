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Є рекорд: за добу Сили оборони ліквідували 2090 окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 2090 солдатів.
Знищено один танк 8 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 12 наземних роботизованих комплексів, 490 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн і 7 штук спецтехніки. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.26 склали:
- особового складу – близько 1 531 060 (+2 090) осіб
- танків – 12 385 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 25 450 (+8) од.
- артилерійських систем – 50 477 (+49) од.
- РСЗВ – 2 165 (+2) од.
- засоби ППО – 1 679 (+2) од.
- літаків – 443 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 774 (+12) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 537 228 (+1 382) од.
- крилаті ракети – 5 118 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 154 735 (+490) од.
- спеціальна техніка – 4 763 (+7) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
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