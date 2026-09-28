11:58, Сьогодні
Надійне джерело
У центрі окупованого Донецька позашляховик кілька разів врізався у двері бізнес-центру «Пушкінський», - ФОТО
У центрі окупованого Донецька стався інцидент біля бізнес-центру «Пушкінський» — водій позашляховика намагався заїхати всередину будівлі.
За словами очевидців, причиною події став конфлікт між двома чоловіками через увагу до однієї жінки. Під час сварки одного з учасників вивели із закладу.
Після цього чоловік сів за кермо автомобіля та кілька разів в’їхав у двері бізнес-центру. Внаслідок інциденту було пошкоджено вхідну групу будівлі.
Як повідомляють місцеві Telegram-канали, чоловіка затримали представники окупаційної поліції. Обставини події та інформація про можливі наслідки наразі уточнюються.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині за добу окупанти 31 раз обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще 12 поранено
Оголошення
11:26, 22 вересня р.
09:50, 14 вересня р.
7
11:29, 26 вересня р.