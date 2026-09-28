У центрі окупованого Донецька позашляховик кілька разів врізався у двері бізнес-центру «Пушкінський», - ФОТО

У центрі окупованого Донецька стався інцидент біля бізнес-центру «Пушкінський» — водій позашляховика намагався заїхати всередину будівлі.

За словами очевидців, причиною події став конфлікт між двома чоловіками через увагу до однієї жінки. Під час сварки одного з учасників вивели із закладу.

Після цього чоловік сів за кермо автомобіля та кілька разів в’їхав у двері бізнес-центру. Внаслідок інциденту було пошкоджено вхідну групу будівлі.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, чоловіка затримали представники окупаційної поліції. Обставини події та інформація про можливі наслідки наразі уточнюються.