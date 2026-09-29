На Донеччині за добу окупанти 24 рази обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще шестеро поранено

За 28 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Краматорську. Ще 6 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 355 людей, у тому числі 26 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Краматорський район. У Миколаївці поранено людину. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватний будинок, 2 адмінбудівлі, крамницю і 7 одиниць транспорту. У Краматорську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 40 приватних будинків; у Біленькому поранено 2 людини, пошкоджено 3 приватні будинки. В Олександрівці пошкоджено інфраструктуру, у Староварварівці — 2 господарчі споруди.





